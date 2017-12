Palestino morre em quinto dia do "Nuvens de Outono" Um menor palestino morreu e outros seis jovens ficaram feridos em um bombardeio do Exército israelense no norte da Faixa de Gaza, durante o quinto dia da operação militar "Nuvens de Outono", segundo fontes militares do Estado judeu. De acordo com a versão dos militares israelenses, a vítima era um miliciano palestino que tinha ido junto com outros rebeldes à localidade de Beit Lahie para apanhar os restos de um lança foguetes utilizado neste domingo. No entanto, esta versão é negada por fontes palestinas, que desmentiram que os menores fossem milicianos. As fontes palestinas identificaram o morto como Mahmoud Ashrafi, de 17 anos. Pelo menos 50 pessoas morreram desde que Israel iniciou a operação militar "Nuvens de outono", que também deixou cerca de 100 feridos, muitos deles em estado grave.