Palestino morre em tumulto na fronteira com o Egito Um palestino morreu e pelo menos três ficaram feridos em um tumulto ocorrido nesta quinta-feira, 8, na passagem de Rafah, quando milhares de pessoas tentavam atravessar da Faixa de Gaza para o território egípcio. Fontes médicas disseram que a vítima mortal é uma pessoa idosa, embora se desconheça se morreu em meio à multidão concentrada no local. A passagem de Rafah se encontra entre a Faixa de Gaza e o Egito, e sua abertura ocorre de forma ocasional, por isso quando está aberta sua capacidade é excedida pelo número de viajantes. As testemunhas relataram que milhares de pessoas tinham se concentrado desde a manhã à espera de que a passagem fosse aberta e que em um determinado momento houve um tumulto. "Houve resistências e empurrões por parte dos viajantes que tentavam avançar rumo ao lado egípcio", relatou uma das pessoas presentes. O porta-voz da missão de observação da União Européia (UE) no terminal de Rafah, José Vericat, disse que a passagem foi fechada de forma provisória, à espera de uma análise sobre a possibilidade de retomar seu funcionamento. "Tivemos que suspender provisoriamente as operações", indicou Vericat. O representante da UE acrescentou que, por volta das 10h30 (5h30 de Brasília), a missão do bloco europeu se viu obrigada a interromper sua atividade, pois algumas pessoas não respeitaram as filas formadas por vários passageiros desde o começo da manhã e provocaram um tumulto seguido de resistências e desordens. Essa situação obrigou as forças de segurança palestinas que vigiam o terminal a efetuar vários disparos para o ar para dispersar a multidão, acrescentou o porta-voz. Vericat indicou que até o momento do fechamento da passagem, 180 pessoas tinham conseguido atravessar o terminal em direção ao território egípcio. Desde junho, a passagem fronteiriça, única saída de Gaza para o exterior, foi aberta de forma intermitente. Segundo os acordos que permitiram a abertura da passagem no final de 2005, sem os observadores europeus o terminal de Rafah não pode funcionar. Fontes de segurança da Autoridade Nacional Palestina (ANP) explicaram que ela própria, Israel e a missão da UE coordenaram a abertura do terminal esta semana por quatro dias, de terça a sexta-feira. "No primeiro dia foram registrados alguns problemas e os egípcios decidiram fechá-lo na quarta-feira, por isso a acumulação de pessoas na quinta-feira era superior à normal", disse uma fonte da segurança palestina. "Imagine o que é 20 mil pessoas passando por uma só porta", acrescentou a fonte. Depois do tumulto, o terminal foi fechado pela ANP e pela missão da UE, até que a situação seja controlada.