Cinco palestinos morrem durante confrontos com policiais israelenses em protestos em Gaza

GAZA - Cinco palestinos morreram e mais de 300 ficaram feridos em confrontos com policiais israelenses na fronteira entre Gaza e Israel nesta sexta-feira, 30, no protesto chamado Grande Marcha do Retorno, convocado pelo grupo islamista Hamas em comemoração ao Dia da Terra.

Cerca de 17 mil pessoas se aproximaram da cerca de segurança em cinco pontos da Faixa de Gaza, ao que o Exército de Israel respondeu com bombas de gás lacrimogêneo e munição real contra os que tentavam danificar a barreira.

Segundo o porta-voz do Ministério da Saúde em Gaza, Ashraf Al Qedra, o palestino Omar Samur, de 27 anos, morreu por disparos de soldados israelenses contra dois camponeses que caminhavam por suas terras, localizadas perto da fronteira sul na cidade de Khan Yunis.

"Dois suspeitos se aproximaram da cerca de separação durante a madrugada no sul da Faixa de Gaza em atitude suspeita. Como resposta, um tanque do Exército disparou contra eles", disse um porta-voz do Exército israelense.

Pouco depois, durante a manifestação de milhares de pessoas, outros quatro morreram e 356 pessoas ficaram feridas em confrontos violentos com israelenses, disse Al Qedra. Um dos palestinos morreu em Jabaliya, ao norte de Gaza, com um tiro na barriga; dois foram baleados na cabeça em Rafa, ao sul de Gaza; e o quarto, de 16 anos, também foi atingido por disparos.

Segundo relatos de testemunhas, vários jovens palestinos jogaram pedras contra os soldados israelenses, que dispararam as bombas de gás lacrimogêneo para dispersar a multidão.

O Exército de Israel disse em um comunicado que “17 mil palestinos protestavam violentamente em cinco regiões diferentes na Faixa de Gaza. Os manifestantes atearam fogo em pneus e lançaram bombas e pedras nos agentes de segurança”. As tropas “responderam com meios de dispersão e disparos contra os principais instigadores”.

“Com um reforço em suas tropas, o Exército israelense está preparado para responder às manifestações violentas programadas em toda Gaza, se for necessário”, indica a nota, que ainda ressalta que “a organização terrorista Hamas coloca em perigo a vida das pessoas de Gaza e as usa para camuflar suas atividades terroristas”.

O secretário-geral da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), Saeb Erekat, declarou que "o governo israelense esteve preparando o terreno para atacar civis palestinos desarmados que se manifestam no Dia da Terra".

Nesta data, os palestinos lembram a morte de seis árabes israelenses na Galileia, norte de Israel, em 1976 durante manifestações contra o confisco de terras. A Grande Marcha do Retorno é promovida por todas das facções palestinas, que convocam a população a acampar e marchar para as fronteiras com Israel e reivindicar seu direito de retorno ao território.

O movimento Hamas pede à população de Gaza que mantenha os protestos até o dia 15 de maio, dia da Nakba (Catástrofe), quando os palestinos lembram sua desapropriação e exílio, resultado da criação de Israel em 1948. / EFE e AFP