Palestino morto viveu metade da vida no exílio Mustafa Zibri, morto hoje num ataque de mísseis israelense, assumiu a liderança da Frente Popular de Libertação da Palestina (FPLP) quando seu veterano chefe, George Habash, renunciou no ano passado, por problemas de saúde. Ele tinha 63 anos. Zibri, conhecido como Abu Ali Mustafa, era um dos cinco maiores líderes da OLP e nunca aceitou os acordos interinos de paz com Israel. Dois dias antes de sua eleição como chefe da FPLP em julho de 2000, Zibri recusou um pedido do líder palestino Yasser Arafat para sua facção participar nas conversações israelense-palestinas, inclusive da cúpula do Oriente Médio na casa de descanso presidencial americana de Camp David. Zibri nasceu na cidade de Arabe, na Cisjordânia, em 1938, onde seu pai era um agricultor. Ativo no Movimento Nacionalista Árabe na Jordânia do começo dos anos 50 até 1958, ele foi preso por autoridades jordanianas e passou cinco anos na cadeia. Ele ajudou a fundar a FPLP, a segunda maior facção da OLP, pouco depois da ocupação por parte de Israel da Cisjordânia e Faixa de Gaza na Guerra dos Seis Dias, de 1967. Depois de um período na clandestinidade na Cisjordânia, ele fugiu e passou 32 anos no exílio da Jordânia, Líbano e Síria. A secular e marxista FPLP ganhou notoriedade nos anos 70 quando seus guerrilheiros seqüestraram três aviões ocidentais num aeroporto no deserto da Jordânia, explodindo-os depois de retirar os passageiros. Zibri foi recebido como herói ao retornar à Cisjordânia em 30 de setembro de 1999, depois de prometer se restringir a atividades políticas não-violentas. Um comunicado das Forças Armadas de Israel, divulgado depois do ataque de hoje, afirmou que ele havia quebrado o compromisso e foi responsável por "dezenas de ataques contra israelenses", incluindo vários atentados a bomba. Ninguém foi morto em tais supostos ataques. Ele foi uma das principais lideranças da OLP a ser assassinada desde que comandos israelenses mataram a tiros o chefe militar da Organização de Libertação da Palestina Khalil Al-Wazir em sua casa em Túnis em 1988. Zibri não era conhecido por suas aparições públicas, ao contrário de muitos de seus colegas. Com os cabelos embranquecidos, ele era considerado uma pessoa calma e simples. O corpo de Zibri será enterrado amanhã na cidade de Ramallah, Cisjordânia. Ele deixa a mulher, Khitam, três filhas e dois filhos.