Palestino suicida detona bomba em Jerusalém Um palestino cometeu um atentado suicida hoje no centro de Jerusalém, detonando uma bomba e ferindo várias pessoas que estavam perto do local da explosão, disse a polícia. O palestino estava disfarçado de judeu ortodoxo e detonou a bomba quando dois policiais israelenses se preparavam para abordá-lo. Os policiais suspeitaram do palestino e queriam conferir a identidade do homem. O militante palestino morreu e deixou 11 pessoas feridas, uma delas seriamente. Janelas e carros foram destruídos pela bomba e na traseira de um carro havia sangue e partes de um corpo. Policiais cercaram a área e procuraram por mais bombas. Nenhum grupo assumiu ainda a autoria do atentado de hoje. Entretanto, os grupos radicais islâmicos Hamas e Jihad realizaram vários ataques suicidas durante os 11 meses de conflito no Oriente Médio. A explosão ocorreu às 7h45 em Jerusalém (1h45 em Brasília), perto do Hospital Bikur Holim, que fica a apenas um quarteirão da pizzaria onde 15 israelenses morreram e vários outros ficaram feridos em outro atentado suicida palestino. Entre as vítimas deste atentado estavam três brasileiros: Jorge Balaz, 60, que morreu, a esposa de Jorge, Flora, e a filha, Débora, que ficaram feridas. FPLP - Essa é a quinta explosão em Jerusalém em 24 horas. Ontem, quatro bombas foram detonadas pela manhã em Jerusalém e deixaram três pessoas levemente feridas. O grupo radical Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP) assumiu a responsabilidade por duas das explosões, em resposta ao assassinato do líder da facção, que foi morto na semana passada por helicópteros israelenses. Ainda não estava claro se os ataques de ontem e hoje poderão atrapalhar os esforços do ministro do Exterior de Israel, Shimon Peres, e do líder palestino Yasser Arafat para negociar um cessar-fogo, nesta semana, na Itália.