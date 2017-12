Palestino suicida morre ao detonar bomba na Cisjordânia Um palestino suicida morreu nesta segunda-feira depois de detonar uma bomba em frente ao posto policial israelense na fronteira da Cisjordânia com Israel, conhecida como Linha Verde. Fontes policiais disseram que apenas um policial ficou levemente ferido, mas que a explosão, ao norte de Israel, próximo a aldeia árabe de Marja, destruiu um carro da polícia. Os agentes suspeitaram do suicida e o detiveram. Ao ser abordado, o palestino detonou os explosivos. Nenhuma organização palestina se responsabilizou pelo atentado. O ministro da Defesa de Israel, Binyamin Ben-Eliezer, disse que o palestino morto neste atentado é um dos cinco terroristas que as forças de segurança israelenses estão procurando. Ben-Eliezer afirmou que Israel recebeu informações de que cinco palestinos estão planejando ataques em Israel. Muro: No domingo, Ben-Eliezer inaugurou a construção de um "muro de segurança" próximo ao vilarejo de Salem, ao norte de Israel, e a oeste de cidade de Jenin, na Cisjordânia. Para os israelenses, esta ação tem como objetivo prevenir os ataques de palestinos que moram na Cisjordânia contra Israel. A cerca, que terá sensores para detectar qualquer movimento, terá em sua primeira fase 130 km de extensão e custará 1 milhões de dólares por km. Segundo Ben-Eliezer, o muro não seguirá a linha verde, que separa os dois países, mas sim avançará em territórios reivindicados pelo povo palestino para um futuro Estado independente. O Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) condenou a construção do "muro" e disse que isto será uma fronteira permanente, afirmou nesta segunda, em Gaza, o dirigente do Hamas, Mahmud az-Zahar. "Por um lado tem o propósito de tranqüilizar o povo israelense e por outro criar uma fronteira final".