Palestinos abrem fogo contra israelenses em Gaza Dois israelenses ficaram feridos num ataque palestino na Faixa de Gaza após o pôr-do-sol desta quinta-feira, disseram colonos judeus e serviços de emergência. Um dos agressores foi morto. O ataque teve lugar numa estrada nas proximidades do ponto de travessia de Kissufim, entre Gaza e Israel, rota usada por colonos israelenses para chegar a seus lares, em um assentamento judeu no sul de Gaza. Um porta-voz dos colonos disse que as vítimas israelenses eram mulheres, e que não se feriram gravemente.