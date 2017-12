Palestinos aceitam fazer velório de Arafat no Egito Líderes palestinos decidiram aceitar uma oferta do Egito para abrigar o velório de Yasser Arafat no Cairo, de acordo com informações do ministro do gabinete palestino Saeb Ereka. Arafat, de 75 anos, encontra-se em coma profundo em um hospital nos arredores de Paris. Em caso de morte, seu corpo seria velado no Cairo, antes de ser enterrado na cidade de Ramallah, na Cisjordânia.