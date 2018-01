Palestinos advertem sobre ameaça de guerra Enquanto um dirigente palestino escapava neste sábado de mais um dos ?ataques seletivos? de Israel, a Autoridade Nacional Palestina fazia advertência sobre ?uma ameaça de guerra regional? e exigia novamente o envio urgente de uma força de observadores internacionais à Cisjordânia e Gaza. Já Israel divulgou relatório militar afirmando que a violência ?continuará a fogo lento, mas com grande volatilidade? na região. ?A condenação da comunidade internacional à política de Israel para com os palestinos não é suficiente e levará toda a região a uma perigosa instabilidade?, salientou declaração do governo autônomo palestino. Em sua reunião semanal, o governo de Yasser Arafat examinou a situação criada com a intensificação da onda de violência na Cisjordânia e Faixa de Gaza e, principalmente, a política de ?assassinatos seletivos? de Israel: 56 dirigentes ou militantes de grupos palestinos foram mortos em atentados israelenses desde o início da Intifada (rebelião) palestina, em setembro do ano passado. Nestes ataques, os israelenses utilizam geralmente mísseis disparados de helicópteros contra carros em que os palestinos viajam pelas estradas da Cisjordânia e Gaza. Até este sábado, o mais recente destes ataques havia sido contra Kamal Mansur, líder do grupo radical Hamas na Cisjordânia ? no atentado, morreram, além de Mansur, cinco membros do Hamas e duas crianças. Estas ?operações de eliminação? por parte de Israel, com informações de colaboracionistas palestinos, têm provocado confusão entre os organismos de segurança do governo palestino, que teme perder o controle da Intifada, até agora em mãos das milícias da Fatah, grupo liderado por Arafat. Fontes oficiais palestinas afirmaram que os israelenses tentaram neste sábado assassinar Marwan Barguthi, um dos principais dirigentes da Fatah na Cisjordânia. Dois carros transportando palestinos foram atacados com mísseis numa rodovia, perto da cidade de El Bireh, na Cisjordânia, onde está instalado o escritório de Barguthi. Líder da Tanzim, ala militar da Fatah, Barguthi afirmou que o ataque foi dirigido contra ele, que estava no primeiro dos veículos, acompanhado de dois guarda-costas. O ataque fracassou porque o primeiro míssil errou o alvo e o outro só atingiu o segundo veículo, no qual viajava Muhamad Abu Halawi, que conseguiu sair do carro antes que ele fosse alvejado. Mais tarde a Rádio Israel, citando fontes dos serviços de segurança israelenses, informou que o ataque foi dirigido contra Halawi e não Barguthi. Halawi é um ativista da Fatah, procurado por Israel.