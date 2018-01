Palestinos ameaçam proclamar seu Estado independente Uma alta autoridade palestina informa que o governo encabeçado por Yasser Arafat considera proclamar a independência e a soberania palestina sobre a Cisjordânia, a Faixa de Gaza e Jerusalém oriental, se Israel tentar impor fronteiras aos palestinos. Zalman Shoval, um importante assessor do premier israelense Ariel Sharon, avisou que Israel poderá reagir com a anexação militar de território. A possibilidade da proclamação de um Estado palestino foi levantada em uma reunião de lideranças palestinas no final de semana, disse Yasser Abed Rabbo, que tem ligações próximas com Arafat. Segundo Abed Rabbo, muitos dos participantes do encontro posicionaram-se a favor da idéia. A proclamação de independência poria um fim ao ?mapa da paz? proposto pelos Estados Unidos e viria como resposta ao projeto de Sharon de ?separação? dos palestinos, com a imposição unilateral de fronteiras.