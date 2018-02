Palestinos aos EUA: Arafat é único interlocutor Em resposta às delarações deste domingo do secretário americano de Estado, Colin Powell, em que reiterou que os EUA não vão mais dialogar com o presidente da Autoridade Palestina (AP), Yasser Arafat, o negociador palestino Saeb Erekat advertiu, nesta segunda-feira, que a Casa Branca não encontrará outro interlocutor. "Washington não conseguirá isolar Arafat. Quem quiser falar de paz deve bater na porta de Arafat", frisou Erekat, na sede da Liga Árabe, no Cairo, onde anunciou que a partir deste momento nenhum palestino se reunirá com o secretário americano de Estado, a não ser que tenha luz verde do presidente da AP. "A alternativa a Arafat é o caos, a anarquia e mais violência." Powell deve iniciar em breve novo giro pelo Oriente Médio para discutir o plano de paz proposto pelo presidente americano, George W. Bush. Erekat insistiu em que a posição de Powell pode complicar o processo de paz e não vai levar a nenhuma solução. O secretário de governo da AP, Ahmed Abdel Rahman, um dos principais assessores de Arafat, pediu nesta segunda a todos os representantes da administração palestina que boicotem a visita de Powell ao Oriente Médio. "Enquanto os palestinos estiverem submetidos à ocupação militar e nosso presidente continuar sendo pressionado, sou contra qualquer reunião com dirigentes dos EUA e de Israel". Rahman exortou os cerca de 2 milhões de palestinos da Cisjordânia "à desobediência civil e ao boicote ao governo de Israel em todos os aspectos e todos os campos". Neste domingo, Powell e a secretária de Segurança Nacional dos EUA, Condoleezza Rice, reforçaram em entrevistas à TV americana a posição de Bush de que a condição para avançar o plano de paz é a saída de Arafat de cena. Nesta segunda, o presidente do Egito, Hosni Mubarak, negou que seu governo esteja coordenando esforços com os EUA para derrubar Arafat. O secretário de Estado da Jordânia, Shaher Bak, também desmentiu que seu país esteja envolvido em algum complô desse tipo. Essas informações foram divulgadas por diversos órgãos da imprensa internacional, com base em fontes nos EUA e Oriente Médio. Na convenção nacional do Partido Trabalhista, seu presidente, o ministro da Defesa, Binyamin Ben-Eliezer, afirmou que a criação de assentamentos judaicos na Faixa de Gaza e em áreas isoladas da Cisjordânia foi um erro. Na abertura do evento, ele defendeu a remoção dessas colônias, mas somente no contexto de negociações com os palestinos. Nesta terça-feira, os membros do partido vão votar a proposta de Ben-Eliezer, de retirada das tropas da Faixa de Gaza, quase todo o território da Cisjordânia e das áreas árabes de Jerusalém Oriental em troca de um acordo de paz que resulte na criação de um Estado palestino. A ala esquerda defende a saída do partido da coalizão de governo encabeçado pelo primeiro-ministro Ariel Sharon, do direitista Likud, principalmente depois de ele ter proibido o chanceler trabalhista, Shimon Peres, de manter conversações com palestinos. Ben-Eliezer ordenou o desmantelamento de 21 colônias judaicas recém-construídas na Cisjordânia sem autorização do governo israelense pelo fato de estarem em locais que dificultam sua proteção pelo Exército. A maioria era apenas constituída por trailers, ponto de partida para futura expansão de um assentamento. Onze delas foram removidas no domingo, em comum acordo com líderes dos colonos. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL ORIENTE MÉDIO