Palestinos apoiam reorganização do gabinete de Arafat A maioria dos palestinos apoia as reformas políticas propostas pelo líder Yasser Arafat, incluindo a reorganização do gabinete e a realização de eleições, segundo uma pesquisa realizada pela Universidade Bir Zeit e divulgada hoje. O levantamento mostrou também que os palestinos acreditam que a criação de empregos e a assistência aos mais pobres deveriam ser as prioridades para melhorar a sua atual condição de vida, que deteriorou substancialmente desde o início da última onda de violência, em setembro de 2000. De acordo com a pesquisa, 80% dos entrevistados desejam uma reorganização do gabinete da Autoridade Palestina, em comparação com os 65% do último levantamento, realizado em fevereiro deste ano. A sondagem mostrou também uma queda no número de palestinos que apoiam uma negociação de paz com Israel: de 70% em fevereiro para 63% atualmente. A pesquisa ouviu 1.195 adultos da Cisjordânia e Faixa de Gaza entre os dias 21 e 25 de maio e tem uma margem de erro de três pontos porcentuais.