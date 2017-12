Palestinos armados atacam centro cultural francês Dezenas de palestinos armados desfiguraram a fachada de um centro cultural francês e atacaram um homem que tentou proteger o prédio, no mais recente protesto contra as caricaturas do profeta Maomé publicadas na Europa. Os desenhos causaram ondas de violência por todo o mundo islâmico. Em Nablus, cerca de 30 pistoleiros tentaram vandalizar o prédio mas concordaram, depois de negociar com um policial que guardava a construção, apenas escrever na fachada. Eles deixaram os dizeres "Deus é grande", "Este lugar está fechado" e traçaram um "X" sobre a porta. Num dado momento um homem não identificado tentou detê-los, dizendo que o que faziam era contra a democracia. Um dos extremistas agarrou o homem, apontou um fuzil para cabeça dele e em seguida disparou para o ar. A polícia interferiu, levando o homem embora. O centro cultural oferece aulas de francês a crianças palestinas.