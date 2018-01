Palestinos armados invadem estúdio de TV na Cisjordânia Um grupo de pelo menos 5 palestinos armados invadiu os estúdios da TV Al-Arabiya neste sábado, mantendo a equipe que trabalhava no local como refém enquanto destruíam os equipamentos, segundo informações da polícia palestina. Ninguém ficou ferido. Fontes policiais afirmaram que o grupo pertence à Brigada dos Mártires de Al-Aqsa, ligada à Yasser Arafat. Ainda não se sabem as razões do ataque. Todos eles conseguiram fugir.