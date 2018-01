Palestinos armados seqüestram produtor da CNN em Gaza Palestinos armados seqüestraram um produtor da emissora americana de televisão CNN na Cidade de Gaza, informou a rede. A CNN informou que Riyadh Ali foi retirado de um veículo da emissora por homens armados. Colegas de Ali disseram que ele trabalha na função de produtor e tem como base a sucursal da emissora em Jerusalém. A imprensa local informou que ele tem cidadania israelense. De acordo com testemunhas, os homens armados se aproximaram em dois carros. Ali foi retirado do veículo da CNN e levado para uma localidade desconhecida. Ben Wedeman, correspondente da CNN em Israel, disse desconhecer o motivo do seqüestro.