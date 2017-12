Palestinos atingem helicóptero israelense Palestinos armados atingiram hoje um helicóptero da força aérea israelense. A cabine do aparelho ficou danificada, mas o piloto conseguiu aterrissar. O helicóptero cumpria uma missão de observação a baixa altitude na cidade de Tulkarem, no noroeste da Cisjordânia, no dia da festa judaica de Yom Kippur. A comemoração motivou medidas especiais de segurança por parte das autoridades de Israel, como o fechamento das fronteiras. Essa é a primeira vez desde o início da Intifada que palestinos atingem um aparelho da força aérea de Israel, informou a rádio pública israelense. Desde a madrugada, a população palestina da Cisjordânia e de Gaza está isolada do território israelense, onde todas as fronteiras foram fechadas devido ao Dia do Perdão. Os palestinos, entre os quais milhares de trabalhadores, só poderão entrar em Israel na madrugada de terça-feira.