Palestinos bombardeiam cidade durante visita de Sharon Militantes palestinos atacaram com mísseis a cidade fronteirça de Sderot durante uma visita do primeiro-ministro Ariel Sharon, sublinhando a relativa impotência da poderosa máquina militar israelense frente aos projéteis improvisados disparados a partir da Faixa de Gaza. Cinco foguetes atingiram Sderot, a despeito da ocupação de Gaza por tropas israelenses, exatamente para evitar esse tipo de ataque. Um morador de Sderot foi ferido, e o primeiro-ministro sequer chegou a correr risco. A operação militar em Gaza, que poderá durar dias ou semanas, foi desencadeada em resposta à morte de um homem adulto e de um menino de três anos na segunda-feira - os primeiros israelenses a perder a vida num ataque com mísseis palestinos, depois de mais de 200 lançamentos. Militares alertam que o grupo Hamas, com ajuda da guerrilha libanesa do Hezbollah, conseguiu aumentar o alcance de seus projéteis.