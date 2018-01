Palestinos brigam entre si em Jerusalém A segurança palestina prendeu nesta quinta-feira sete simpatizantes do grupo extremista Hamas. A prisão levou a protestos que terminaram com 17 pessoas feridas. A prisão foi feita em razão de um seqüestro, feito ontem pelo Hamas, de um agente de segurança palestino. Já integrantes do Hamas afirmam que seqüestraram o policial para assegurar a liberação de um militante do grupo preso ontem de manhã.