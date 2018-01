Palestinos chocados com imagens do adolescente-bomba Nas ruas das cidades e vilas da Cisjordânia e Faixa de Gaza a população se mostrava hoje chocada com as imagens do adolescente-bomba de 16 anos, Hussam Abud, detido quarta-feira num posto de controle israelense perto de Nablus. A mãe de Hussam, Tamam, disse chorando que ele é ingênuo, facilmente manipulável. "É proibido mandá-lo para a luta. Ele é jovem, é pequeno, deveria estar na escola." O irmão Hosni afirmou que Hussam - que aparenta ter alguma deficiência no desenvolvimento mental - tem a inteligência de um garoto de 12 anos. "Que Deus amaldiçoe quem recrutou e enviou Hussam! Como puderam fazer isso? Ele é apenas um menino. Tenho certeza de que os que o mandaram nunca iriam enviar seus próprios filhos", disse o mecânico Nasser Mbayyed, morador de Nablus, a cidade onde Abud vive com a família. O Exército israelense informou que ele continua detido apenas para interrogatório porque os militares querem descobrir o responsável. Israel acusa as Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa de ter enviado Abud e, dez dias atrás, um menino de 12 anos pago para transportar uma sacola onde estavam escondidos explosivos. Ontem, uma unidade das Brigadas em Nablus havia admitido ter mandado Hussam com a bomba. Diante da indignação popular, a liderança das Brigadas negou a informação e garantiu que tudo não passa de uma armação de Israel para desacreditar o grupo. O incidente semeou o pânico entre as famílias de Nablus que temem que seus filhos sejam recrutados. Os soldados israelenses perceberam que Hussam levava algo volumoso por baixo da roupa, apontaram as armas para ele e o mandaram levantar a camisa. Ele trazia um colete com explosivos e demonstrou medo. Seguindo as ordens dos soldados, Hussam removeu o colete, que foi destruído por um robô do Exército. Num videoteipe feito por jornalistas no dia da prisão, Hussam diz que não detonou a bomba ao ser detido porque se arrependeu. "Eu não queria morrer." Hussam contou ter decidido explodir-se porque era maltratado na escola. Ele disse que seu professor de Alcorão lhe falou "dos rios de vinho e mel e de 72 virgens que o esperavam no Paraíso."