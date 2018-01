Palestinos combatem tropas dos EUA em Bagdá, diz MSNBC Repórteres da rede de televisão MSNBC que acompanham a Força Expedicionária dos Fuzileiros Navais em Bagdá informam que os combatentes que opõem a resistência mais feroz contra as tropas norte-americanas na região leste de Bagdá são estrangeiros, entre eles algumas centenas de soldados do Exército de Libertação da Palestina (ELP). Segundo a MSNBC, fontes israelenses disseram que alguns dos combatentes estrangeiros provavelmente foram recrutados no Líbano. Entre eles haveria militantes do Hezbollah (guerrilha libanesa pró-Irã) e da Organização para a Libertação da Palestina (OLP). Veja o especial :