Palestinos concordam em exilar 13 refugiados da Basílica da Natividade Dirigentes palestinos chegaram a um acordo na madrugada desta terça-feira para enviar 13 refugiados que estão encurralados desde o dia 2 de abril na Basílica da Natividade, em Belém, ao exílio, primeiramente ao Egito e depois para a Itália. Dois oficiais palestinos, Ribhi Arafat e Farouk Amin, entraram na Basílica para negociar com os líderes armados a rendição. Segundo um porta-voz palestino, o acordo só foi possível depois que os 13 afetados com a decisão concordaram com a proposta. Mais de 200 pessoas continuam no interior da igreja. O acordo, que foi negociado nos últimos dias por diplomatas norte-americanos e europeus, ainda diz que outras 26 pessoas serão escoltadas até a Faixa de Gaza e o restante ficará livre. Os militares israelenses ainda não se pronunciaram a respeito do acordo, mas caso se concretize, o acordo colocaria fim cerco à Basílica e abriria caminho para a saída da tropas israelenses de Belém, última cidade importante ocupada depois da ofensiva israelense na Cisjordânia. Enquanto isso, em Rafah, ao sul da Faixa de Gaza, soldados israelenses mataram na madrugada desta terça-feira um palestino e feriram outro durante um tiroteio.