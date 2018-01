Palestinos declaram estado de emergência na Faixa de Gaza Autoridades palestinas informam que o Conselho de Segurança Nacional decretou estado de emergência na Faixa de Gaza. O decreto se segue a uma onda de seqüestros que atingiu autoridades palestinas e cidadãos franceses em Gaza. A medida impõe mais segurança ao redor de edifícios públicos e cancela todas as folgas e licenças de agentes e autoridades dos serviços de segurança. O anúncio foi feito nos primeiros minutos do sábado (hora local), pouco depois da libertação dos quatro franceses capturados na cidade de Khan Younis. Horas antes, o chefe da polícia palestina e o coordenador militar do sul da Faixa de Gaza haviam sido capturados por palestinos armados. O policial, Ghazi Jabali, já foi solto, mas o militar, coronel Khaled Abu Aloula, continua desaparecido.