Palestinos deixam a Basílica da Natividade Os 123 palestinos que ficaram 38 dias refugiados na Basílica da Natividade, em Belém (Cisjordânia), começaram a deixar a igreja na madrugada desta sexta-feira, horário de Brasília. Os palestinos saíram um a um acompanhados por vários frades. Antes de entrarem nos ônibus estacionados na praça do Pesebra, em frente à Basílica, os palestinos tiveram que passar por um detector de metal e apresentar os documentos aos soldados israelenses. Os 13 militantes considerados terroristas por Israel foram os primeiros a sair. Eles serão levados ao aeroporto Ben Burion, de Tel-Aviv, e depois viajam para Chipre, onde aguardarão o destino final de seus exílios (países da Europa e Canadá). Outros 26 palestinos "menos perigosos" serão conduzidos para a Faixa de Gaza, segundo acordo firmado entre palestinos e israelenses, e julgados por uma corte palestina. Os 84 restantes, que não têm nenhuma acusação, serão liberados. Com o fim do bloqueio, o Exército israelense também vai se retirar. Assim, Belém foi a última cidade da Cisjordânia a ficar livre da ocupação israelense desde o início da operação Muro de Defesa, iniciada em março.