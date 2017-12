Palestinos descrêem de Estado provisório Funcionários palestinos mostraram-se preocupados neste sábado com a idéia de criação de um Estado palestino provisório, pedindo em seu lugar um cronograma rigoroso para o estabelecimento de um Estado permanente em todas as terras tomadas por Israel na Guerra dos Seis Dias, em 1967. A possibilidade de estabelecimento de um Estado palestino provisório - seria criado nos 40% da Cisjordânia e nos dois terços da Faixa de Gaza controlados pela Autoridade Palestina, teria soberania limitada e suas fronteiras seriam incertas - está sendo analisada pelo governo do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. Os defensores da idéia, entre eles o secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, dizem que o Estado provisório poderia ajudar a retomar as negociações de paz e reduziria os ataques contra israelenses por restaurar a esperança dos palestinos em uma eventual solução final. Porém, o ministro de gabinete palestino Saeb Erekat disse hoje que Estados provisórios não existem na prática em relações internacionais e acredita que Bush deva buscar outra solução. "Um Estado é uma questão de poder, de soberania", disse Erekat, lembrando que os palestinos declararam seu Estado independente em 1988 - um ato simbólico nunca reconhecido internacionalmente. "Chegou a hora de este Estado exercer sua total soberania, sua total independência. Mas isto não poderá ser feito até que Israel recue para as fronteiras anteriores a 4 de junho de 1967." Os palestinos querem um Estado em toda a Cisjordânia, toda a Faixa de Gaza e em Jerusalém Oriental, terras estas tomadas por Israel em 1967, durante a Guerra dos Seis Dias. Enquanto isso, forças israelenses invadiram duas cidades cisjordanianas na noite de ontem e na madrugada de hoje para checar informações de suposta atividade militante em Jenin e Tulkarem. Um toque de recolher foi imposto antes de as tropas se retirarem sem efetuar nenhuma prisão. Hoje, em Bruxelas, funcionários da União Européia disseram que esperavam liberar logo 18,7 milhões de euros em ajuda à Autoridade Palestina, liderada por Yasser Arafat. O dinheiro foi congelado pelo temor de que os fundos pudessem ser utilizados para "financiar terroristas".