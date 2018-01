Palestinos desmentem retirada total declarada por israelenses Um membro do serviço de segurança palestina afirmou esta terça-feira que as tropas israelenses não se retiraram dos territórios autônomos palestinos ao norte da Faixa de Gaza. Esta afirmação desmente o comunicado feito no início desta terça-feira pelos israelenses sobre a total retirada das tropas israelenses das regiões de Belém e do norte de Gaza. "Até agora, o exército israelense não tirou os seus homens de Beit Hanun e Beit Lahia. Vários tanques e outros veículos militares israelenses podem ser vistos por toda esta região", ao norte da Faixa de Gaza, afirmou um responsável da segurança palestina. Palestinos também afirmaram que na manhã de hoje uma nova incursão israelense aconteceu próximo de Beit Lahia. Um tanque, vários jeeps e soldados que pertencem a uma unidade de infantaria entraram cerca de 600 metros em território autônomo palestino.