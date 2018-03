Palestinos disfarçados de soldados matam israelenses Três palestinos vestidos como soldados de Israel infiltraram-se num posto do Exército e mataram quatro soldados israelenses antes de serem mortos. Trata-se do primeiro ataque grave contra israelenses desde a cúpula de paz ocorrida na semana passada. O tiroteio poderá representar um grande revés para o plano de paz patrocinado pelo governo dos Estados Unidos. O atentado ocorreu poucas horas depois de grupos armados palestinos terem avisado que se opunham ao plano. Três desses grupos - Hamas, Jihad Islâmica e a Brigada de Mártires Al-Aqsa - reivindicaram responsabilidade conjunta pelo ataque deste domingo. ?Essa operação conjunta foi executada para confirmar a escolha de nosso povo pela guerra santa e resistência até que termine a ocupação de nossa terra e locais sagrados?, disse um panfleto. A brigada Al-Aqsa é ligada ao movimento Fatah, majoritário na Autoridade Nacional Palestina, e seu envolvimento no atentado mina a autoridade do primeiro-ministro da ANP, Mahmoud Abbas, um veterano da Fatah que se comprometeu com o plano de paz. ?Se o terrorismo prosseguir, ele destruirá o caminho, destruirá o processo de paz?, disse o porta-voz do governo de Israel, Avi Panzer. Abbas, por sua vez, havia dito que resistiria à pressão para usar de violência contra os grupos armados. ?Não permitiremos que nos arrastem para uma guerra civil?, afirmou. O chanceler palestino, Nabil Shaath, acusou Israel de haver induzido os palestinos ao ataque, por manter as restrições impostas aos territórios ocupados e ao matar dois militantes do Hamas na cidade de Tulkarem, quinta-feira à noite.