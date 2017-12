Palestinos disparam contra assentamento judaico em Gaza Palestinos armados abriram fogo contra um assentamento judaico na Faixa de Gaza durante uma tentativa de infiltração ocorrida nesta segunda-feira (21), matando um trabalhador tailandês com um projétil de morteiro, informou o Exército de Israel. Soldados israelenses abriram fogo e feriram dois agricultores palestinos que estavam nas proximidades, disseram moradores. Inicialmente, funcionários palestinos informaram que um militante teria morrido, mas depois não tinham como confirmar a informação. O Exército do Estado judeu disse que seus soldados abriram fogo contra um motorista de trator que se aproximou de uma posição militar israelense nos arredores do assentamento judaico de Kfar Darom. Os agressores utilizaram morteiros, mísseis e armas automáticas. O Exército alegou ter acertado o motorista, mas não dispunha de detalhes sobre seu estado de saúde. Segundo militares israelenses, o funcionário tailandês trabalhava em uma estufa no momento do ataque. Desde o início da atual onda de violência entre israelenses e palestinos, em 28 de setembro de 2000, diversos assentamentos trocaram funcionários palestinos por mão-de-obra proveniente do leste da Ásia. Moradores palestinos disseram que um grupo de militantes disparou submetralhadoras e mísseis antitanque contra as estufas atraindo disparos do Exército. Os dois agricultores atingidos pelos soldados foram hospitalizados com ferimentos moderados, disseram médicos. Soldados israelenses utilizaram helicópteros e cães farejadores para procurar por suspeitos, disseram moradores. O Exército também interditou a principal rodovia da região. Enquanto isso, na Cisjordânia, soldados israelenses entraram em choque com manifestantes que protestavam contra a construção de uma barreira de segurança dentro do território palestino. Centenas de pessoas protestaram em Dir Ballut. Os soldados reprimiram o protesto com bombas de gás lacrimogêneo. Diversas pessoas inalaram o gás e foram intoxicadas.