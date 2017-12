Palestinos disparam dois foguetes contra Israel Milicianos palestinos dispararam neste domingo dois foguetes Qassam da Faixa de Gaza que caíram em solo israelense, mas sem deixar danos ou vítimas, informou a rádio pública do país. Os disparos acontecem após o encontro de ontem à noite do primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, e o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, em Jerusalém. Na reunião, ambos adotaram uma série de medidas para reconstruir a confiança mútua. O presidente da ANP pediu ao líder israelense que estendesse à Cisjordânia a trégua de 26 de novembro, em vigor apenas em Gaza. Desde que o cessar-fogo entrou em vigor, ele foi violado mais de 40 vezes. O Governo israelense estudará hoje os passos a serem seguidos em reunião do gabinete de segurança, pois vários ministros exigem o fim da política de contenção. As milícias palestinas a atirar foguetes em resposta a operações militares israelenses na Cisjrdânia. A ANP também exigiu que o fim das detenções no território palestino, a fim de permitir a reincorporação de milicianos e ativistas palestinos à sociedade.