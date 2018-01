Palestinos disparam foguete de longo alcance pela primeira vez As milícias palestinas de Gaza dispararam nesta terça-feira, pela primeira vez, um foguete de longo alcance de tipo Katyusha contra o território de Israel, informaram fontes militares. Trata-se de um foguete de 122 milímetros disparado de manhã do norte da Faixa de Gaza em direção à cidade de Ashkelon, a apenas oito quilômetros da fronteira, e que caiu em uma zona desabitada. Até agora, as milícias só tinham utilizado bombas e foguetes Qassam de fabricação caseira. "A diferença entre a explosão de um Katyusha e de um Qassam é muito grande. Um Katyusha que cair em uma casa pode causar uma tragédia, além de destruir totalmente o local", disse um soldado ao site do jornal israelense Yediot Aharonot. A origem do foguete Katyusha é desconhecida, mas os restos encontrados são similares aos dos artefatos utilizados pela organização libanesa Hisbolá (Partido de Deus), que procedem do Irã. Fontes militares disseram que o caso passou ao exército, que verificará os dados do foguete e sua origem.