Palestinos disparam míssil contra cidade israelense Militantes palestinos baseados na Faixa de gaza dispararam um foguete contra a cidade israelense de Sderot, ferindo uma pessoa, informam autoridades dos serviços de resgate. A mídia israelense informa diversos ataques semelhantes contra outras partes da cidade. No início da semana, um ataque com foguetes contra Sderot matou duas pessoas, incluindo um menino de três anos. Após o bombardeio, o exército de Israel ocupou a cidade palestina de Bait Hanoun, numa tentativa de evitar novos ataques de míssil. Militantes palestinos vêm atirando foguetes contra Israel há dois anos, mas as primeiras mortes foram as desta semana. Uma nova versão da arma, mais precisa e letal, vem levando pânico aos israelenses.