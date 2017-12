Palestinos disparam sete foguetes contra Israel Milicianos palestinos dispararam no começo da manhã desta segunda-feira pelo menos sete foguetes artesanais Qassam contra Israel, sem que causassem vítimas. Um dos projéteis caiu na cidade israelense de Sderot, situada a um quilômetro da faixa palestina, e o restante atingiu descampados do deserto meridional do Neguev. Na Cisjordânia, o Exército israelense deteve na madrugada passada 18 palestinos procurados por organismos de segurança. Pelo menos dez deles, supostos membros do grupo islâmico Hamas, foram detidos na cidade de Nablus, na Cisjordânia. Os outros oito palestinos procurados, supostos membros do Hamas, o braço armado do Fatah e a Jihad Islâmica, foram detidos em Hebron, Ramala e Jenin. Todos eles foram encaminhados aos serviços de inteligência para serem interrogados.