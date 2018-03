Palestinos e israelenses discutem impasse na trégua Membros dos governos de Israel e da Autoridade Palestina reuniram-se nesta segunda-feira para discutir uma proposta do primeiro-ministro palestino, Mahmoud Abbas, de visitar o Parlamento israelense para defender a libertação de um grande número de palestinos aprisionados em Israel, questão que gerou um impasse nas relação entre as duas nações. Mais cedo, cerca de 2.000 palestinos fizeram uma passeata na Cisjordânia, em protesto contra a pretensão israelense de libertar apenas um pequeno número dos milhares de palestinos detidos. Também nesta segunda-feira, uma autoridade de segurança de Israel disse que é possível que as forças israelenses tenham de entrar em ação, quebrando uma trégua que já dura uma semana, se a polícia palestina não agir para impedir que os grupos militantes usem o período de paz para comprar armas e recrutar novos membros.