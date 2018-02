Palestinos e israelenses se reúnem; violência continua Israel interditou hoje o gabinete de um líder palestino moderado, ao mesmo tempo em que importantes autoridades dos dois lados reuniam-se pelo segundo dia consecutivo, colocando em evidência tendências contrastantes mais de 21 meses depois do início do atual conflito palestino-israelense. Em novos episódios de violência, um franco-atirador palestino abriu fogo contra um policial israelense em Jerusalém. Um tiroteio ocorrido em seguida causou a morte de um pedestre palestino que caminhava pelos arredores. Na Cisjordânia, um suposto militante islâmico foi morto em um tiroteio. Mais cedo, a polícia israelense invadiu o câmpus da Universidade Al-Quds, no bairro de Abu Dis, na periferia de Jerusalém, e fechou o gabinete do reitor, Sari Nusseibeh, que também é o principal representante da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) na cidade. Nusseibeh é um dos mais influentes moderados entre os líderes palestinos. Ele é contra os atentados suicidas e pede a seu povo que desista de exigir o retorno de todos os refugiados palestinos expulsos de suas casas em Israel, condições estas impostas por Israel em troca de ceder aos palestinos o controle sobre a Cisjordânia, a Faixa de Gaza e Jerusalém Oriental, tradicionalmente muçulmana. Nusseibeh estava na Grécia quando a polícia agiu. O ministro de Segurança Interna de Israel, Uzi Landau, disse que a universidade "compõe um grande braço da Autoridade Palestina que opera ilegalmente". Israelenses e palestinos têm posições divergentes sobre Jerusalém. Israel alega que toda a cidade é sua capital. Os palestinos querem controle sobre o lado leste da cidade - capturado por Israel durante a Guerra dos Seis Dias, em 1967 -, onde pretendem estabelecer a capital de seu futuro Estado independente. Israel alega que, de acordo com acordos de paz provisórios assinados anteriormente, os palestinos são proibidos de exercer atividades políticas em Jerusalém. De tempos em tempos, a polícia local interdita os escritórios supostamente usados para tal fim. Apesar da ação policial, o ministro israelense das Relações Exteriores, Shimon Peres, manteve contato com os novos líderes palestinos indicados por Yasser Arafat, restabelecendo uma via de diálogo quase inexistente durante os últimos 21 meses. A reunião de hoje teve como interlocutores os ministros de Interior, Abdel Razak Yihiyeh, e de Assuntos Regionais, Saeb Erekat, um experiente negociador que participou de diálogos com Israel no passado. Ontem, Peres reuniu-se com Salam Fayed, ministro palestino das Finanças. Peres, do moderado Partido Trabalhista, pressiona para retomar os contatos com representantes do povo palestino e enfrenta resistência do primeiro-ministro Ariel Sharon, que veta qualquer negociação de paz enquanto persistir a violência. De acordo com Erekat, os palestinos exigiram no encontro de hoje que o Exército de Israel encerre a ocupação de sete das oito principais cidades da Cisjordânia. Por sua vez, os israelenses exigiram que sejam contidos os atentados suicidas e outros tipos de ataque. Por meio de um comunicado, o gabinete de Peres interpretou a reunião como "positiva". As duas partes reconhecem ser necessário o prosseguimento das conversações. Em outro ato de violência ocorrido hoje, um pedestre palestino morreu em um tiroteio entre policiais israelenses e pistoleiros palestinos. Nos arredores do Portal de Herodes, uma das entradas para a Cidade Velha de Jerusalém, a polícia informou ter visto palestinos suspeitos e pediu que estes apresentassem seus documentos. Um dos homens abordados sacou uma arma e atirou à queima-roupa contra um guarda, ferindo-o gravemente, e fugiu. A polícia revelou ter trocado tiros com os homens. Um palestino que caminhava pelos arredores do local onde se deu a confusão foi baleado e morreu. Ainda não se sabe ao certo de que arma saiu o tiro que matou o pedestre. Após vasculhar a Cidade Velha, a polícia informou ter capturado os pistoleiros. Samir Abbed Rabbo, um cidadão norte-americano natural de Clifton, New Jersey, contou ter visto o momento no qual o homem abordado tirou a arma de dentro de sua jaqueta e atirou contra o guarda. "Pensei que fosse uma arma de plástico", comentou. "Tentei interceder e gritei: ´Que diabos você está fazendo?´ Ele jogou a arma de lado e de repente havia uns 20 policiais atirando para todos os lados." Na Cisjordânia, um ativista do grupo extremista Jihad Islâmica foi baleado e sangrou até a morte antes que pudesse ser socorrido, informaram palestinos, acusando Israel pelo incidente. De acordo com as testemunhas, Moamar Daraghmeh, de 30 anos, estava armado e seguia para uma missão contra alvos israelenses quando foi atacado. O Exército de Israel informou estar investigando o caso. Em Gaza, um palestino condenado à morte por colaborar com Israel foi morto por policiais quando tentava fugir da prisão, informou a promotoria palestina. Hussam Hissi, de 21 anos, foi condenado por ajudar Israel a assassinar cinco supostos militantes palestinos. Ainda nesta terça-feira, as forças israelenses detiveram 20 palestino em Beit Rima, uma aldeia nos arredores de Ramallah, informou o Exército.