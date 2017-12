Palestinos e israelenses tentam reatar negociações de paz Políticos israelenses e palestino estão tendo um encontro num isolado balneário jordaniano, hoje, para discutir um meio de retomar as negociações de paz e por um ponto final na violência dos militantes palestinos. O encontro discreto, num hotel nas costas do Mar Morto, o ponto mais abaixo do nível do mar do planeta, começou quinta-feira e deve continuar até amanhã, disse Samir Rantisi, porta-voz da delegação palestina. Mas, ainda segundo Rantisi, nenhuma documento oficial deve resultar do encontro. Mais cedo, Atta Khairi, o chefe da missão palestina, disse à AP que as conversações deveriam culminar numa declaração incitando os militantes palestinos a conter ações que possam impedir a coexistência entre Palestina e Israel e enfatizando que a paz será a única forma de se ter um Oriente Médio estável. A declaração se basearia num documento cujas idéias vem sendo preparadas pelos líder do Partido Trabalhista israelense, Yossi Beilin, e o ministro palestina na Informação, Yasser Abed Rabbo, nos últimos meses. Participam das conversações na Jordânia cerca de 40 políticos de oposição de Israel, membros do ex-gabinete ministerial palestino e ativistas dos direitos humanos.