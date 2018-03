Palestinos enfrentam tropas de Israel em assentamento Aumentam os combates poelas ruas e vielas dos campos de refugiados palestinos dos territórios ocupados por Israel. Há informações de que militantes estariam distribuindo cintos recheados de explosivos para quaisquer moradores dispostos a usá-los para desafiar as tropas invasoras. Forças israelenses continuam a cercar o campo de refugiados de Balata, em Nablus, e, num campo de Jenin, outra cidade da Cisjordânia, moradores informam que atiradores em helicópteros estão mirando contra tudo o que se move no solo, forçando as pessoas a ficar dentro de suas casas. Essas áreas assistiram a algumas das cenas mais sangrentas desde que Israel passou a reocupar os territórios palestinos, há oito dias, à caça dos supostos articuladores dos últimos atos terroristas contra israelenses.