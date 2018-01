Palestinos entram em conflito com soldados israelenses durante protesto

RAMALLAH, CISJORDÂNIA - Palestinos entraram em conflito nesta sexta-feira, 28, com soldados israelenses durante protestos contra assentamentos judeus no vilarejo de Nabi Saleh, próximo a Ramallah, na Cisjordânia.

Vários manifestantes tentavam evitar que soldados imobilizassem um garoto durante o confronto.

Liderança. Uma fonte oficial disse hoje que o parlamento da Organização para a Libertação da Palestina se encontrará com a Cisjordânia no próximo mês para eleger uma nova liderança.

A agitação no Comitê Nacional da Palestina é vista como um dos esforços mais recentes do presidente palestino Mahmoud Abbas para deixar de lado as críticas e os potenciais rivais. /ASSOCIATED PRESS e REUTERS