Palestinos exigem retirada israelense antes de eleições O presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, informou hoje que participará de eleições pela primeira vez em seis anos. Mas ele avisou que os palestinos não irão às urnas enquanto Israel não desocupar as áreas palestinas invadidas após o início do atual conflito, há mais de um ano e sete meses. O grupo militante Hamas aventou a possibilidade de lançar candidatos para as eleições municipais, informou Ismail Abu Shanab, um líder do movimento, à Associated Press. Em popularidade, o Hamas perde apenas para o movimento político Fatah, liderado por Arafat. Em entrevista a um jornal saudita, o líder espiritual do Hamas, xeque Ahmed Yassin, anunciou que seu grupo está pronto para parar de atacar civis israelenses se Israel fizer o mesmo. Segundo ele, o Hamas ataca civis israelenses "apenas em resposta aos assassinatos de civis palestinos nas mãos dos soldados israelenses". Hoje, um pai palestino continuava internado depois que seu filho de sete anos, Amid Abu-Sir, morreu em decorrência dos ferimentos causados por uma bala perdida disparada pelo Exército de Israel. A troca de tiros ocorreu no campo de refugiados de Askar, uma das dezenas de comunidades palestinas onde os soldados israelenses continuam estacionados, apesar do anúncio referente ao término de uma ofensiva militar de seis semanas contra a Cisjordânia. Mohamed Abu-Sir contou que ele e o filho preparavam-se para as orações de sexta-feira quando os dois foram atingidos por balas disparadas por Israel contra manifestantes palestinos. O pai foi atingido de raspão na perna. O filho foi alvejado em cheio no peito. O garoto foi levado às pressas a um hospital, mas não resistiu. O Exército israelense informou estar investigando a denúncia. Nos arredores de Hebron, o médico palestino Ali Zahaika foi morto por militares israelenses que dispararam contra o táxi no qual ele viajava perto de um posto de controle. Ainda não está claro se ele morreu por causa do tiro ou do capotamento do veículo. Uma fonte militar disse à Rádio Israel que o carro tentou forçar a passagem. Um outro passageiro teria saído correndo em direção a um povoado próximo. Durante a madrugada, um palestino foi morto perto do assentamento judaico de Beit El, ao norte de Ramallah. O palestino, cuja identidade não foi revelada, aparentemente tentava entrar nas casas dos colonos judeus que vivem no local quando foi assassinado. Em Madri, o ministro espanhol das Relações Exteriores, Josep Piqué, disse que os países da União Européia (UE) estão próximos de um acordo sobre o destino dos 13 militantes palestinos expulsos de Israel depois de passarem 38 dias escondidos na Basílica da Natividade, em Belém, e cercados pelos soldados israelenses. Após um acordo, eles foram levados para o Chipre, onde aguardam o país que os receberá como exilados na Europa. Em Beirute, chanceleres de países árabes reuniram-se hoje para promover uma iniciativa saudita para a paz, apesar dos prejuízos causados ao processo pelas seis semanas de ataques de Israel contra a Cisjordânia.