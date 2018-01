Palestinos ferem 38 em cidade israelense Em dois ataques simultâneos, pelo menos três militantes palestinos abriram fogo na noite desta sábado (horário local) numa calçada repleta de pessoas no centro da cidade costeira israelense de Netanya, ferindo 38 pessoas, segundo a polícia. As Brigadas Al Aqsa, uma milícia vinculada ao movimento Fatah, do líder palestino Yasser Arafat, assumiu responsabilidade pelo ataque numa ligação telefônica à Associated Press. Os atacantes abriram fogo de dois diferentes pontos da calçada. O gerente de um dos hotéis da área disse à Rádio de Israel que os militantes também lançaram uma granada no saguão do hotel. Um dos atacantes teria se disfarçado de policial. A tevê israelense divulgou que um quarto militante escapou, e que houve uma troca de tiros entre ele e policiais que o perseguiam, mas a notícia ainda não foi confirmada. Os outros três foram mortos por policiais que correram para o local. O ataque ocorreu logo depois do fim do Sabá judaico, quando o centro da cidade normalmente está repleto de pessoas. Pelo menos nove dos feridos, incluindo um bebê, estavam em estado grave.