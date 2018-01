Palestinos festejam fim do cerco à Natividade Enquanto Gaza respira clima de relativo alívio pela decisão de Israel de adiar prometida represália militar e aguarda uma solução diplomática, centenas de palestinos concentraram-se hoje na Praça da Manjedoura, em Belém (Cisjordânia) para festejar o fim do cerco israelense de seis semanas à Basílica da Natividade e remover as barricadas e escombros deixados pelos soldados. Sorrindo ou chorando, dezenas de palestinos correram para as paredes de pedra do templo para beijá-las ou simplesmente tocá-las. As lojas da região e as barulhentas barracas de vendas de frutas e alimento reabriram as portas. No interior da basílica, religiosos armênios, ortodoxos e católicos davam por encerrado os trabalhos de limpeza. "Se tudo ocorrer dentro do planejado, amanhã teremos missas celebradas nos ritos das três comunidades religiosas que administram o templo", disse o superior dos armênios, padre Razmig. "A gruta onde nasceu Jesus recuperou todo o seu esplendor", acrescentou. O templo recebeu iluminação extra durante a operação de limpeza, que mobilizou praticamente todos os religiosos ali alojados. A todo instante, segundo correspondentes estrangeiros que acompanhavam a faxina, monges saíam do edifício militar carregando sacos repletos de lixo, principalmente papel, embalagens, restos de alimentos e tocos de cigarro, e dezenas de colchões, deixados pelos 123 palestinos que se refugiaram ali durante 39 dias. Segundo avaliação do superior da ordem armênia, os danos causados à Basílica da Natividade foram apenas superficiais. "De uma forma geral, os palestinos se comportaram de maneira respeitosa, acatando, sempre, nossas ordens e conselhos", destacou o padre Razmig. Ele ressaltou, porém, que o mesmo não se pode dizer do convento onde estão os representantes da Igreja Ortodoxa. "Ali, os prejuízos foram grandes. O prédio era alvo de constante agressão por parte dos soldados e franco-atiradores israelenses. Várias celas dos andares superiores foram danificadas ou mesmo destruídas. Uma delas chegou a ficar em chamas depois de disparos feitos pelos israelenses." O religioso disse ainda que armênios, ortodoxos e católicos se revezaram toda a noite em orações diante da "gruta sagrada". As tropas israelenses abandonaram o local quando 13 palestinos (acusados de terrorismo) deixaram o interior da basílica e chegaram a Nicósia, Chipre, como refugiados políticos. Por outro lado, tropas e tanques israelenses continuam concentrados nas proximidades da Faixa de Gaza. No dia anterior, o primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, decidiu suspender a invasão do território - represália a um atentado suicida ocorrido esta semana em Israel, que deixou 15 israelenses mortos. Sharon alegou razões de ordem militar para adiar o ataque, negando categoricamente ter cedido a pressões americanas. O Exército israelense chegou mesmo a desmobilizar reservistas que havia convocado durante a semana para a operação. Segundo fontes militares israelenses entrevistadas por uma emissora de rádio de Jerusalám, influiu na decisão de Sharon uma informação sigilosa de que centenas de extremistas palestinos, prevendo a invasão israelense, acabaram fugindo de suas casas, o que, de certa forma, tornou a operação militar sem sentido. Diante disso - e de versões segundo a quais o autor do atentado não residia em Gaza - o governo israelense estaria mais inclinado a investir numa resolução diplomática. Não foi possível confirmar essa informação. Em Gaza, o líder Yasser Arafat mandou prender 14 extremistas do Hamas, numa tentativa de prevenir novos atentados em Israel. Mas as lideranças do grupo, embora reafirmando apoio político ao líder palestino, disseram que os ataques suicidas em território israelense vão continuar. "Apoiamos Arafat, mas não vamos ceder nada aos israelense e aos americanos", ameaçou o xeque Ahmed Yassin, líder espiritual do Hamas.