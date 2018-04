Palestinos jogam sapatos contra carro de Ban Ki-moon

Cerca de 40 parentes de prisioneiros palestinos mantidos em prisões israelenses, acusados por uma série de ataques violentos, se reuniram na passagem de Erez, entre Gaza e Israel, segurando pôsteres com fotografias de seus entes queridos e faixas escritas em inglês e árabe nas quais se lia "Ban Ki-moon, chega de tender para Israel".

Alguns agitaram suas faixas e cassetetes em protesto quando o comboio de Ban passou. Três deles jogaram chinelos contra o carro e outro lançou uma bota - um gesto de insulto que é associado a um manifestante iraquiano que jogou seus sapatos contra o ex-presidente norte-americano George W. Bush, durante uma coletiva de imprensa em Bagdá em 2008.

Os parentes dos prisioneiros, irritados com o fato de que Ban não se reuniria com eles, formaram uma corrente humana na passagem, numa tentativa de impedir que seu veículo prosseguisse. Mas forças de segurança do Hamas retiraram os manifestantes do caminho e Ban pôde entrar no território costeiro.

"Nós viemos aqui para entregar uma mensagem simbólica ao senhor Ban Ki-moon de que os palestinos de Gaza querem ter o direito de visitar seus filhos e entes queridos em prisões israelenses", disse Jamal Farwana, porta-voz das famílias de prisioneiros de Gaza. "Ele deveria fazer mais esforços para libertar os prisioneiros e nos perguntamos por que toda vez ele evita se reunir com familiares de prisioneiros palestinos."

Israel mantém cerca de 7 mil prisioneiros palestinos, mas recentemente libertou mais de 1.000 em troca do soldado israelense Gilad Schalit. Muitos dos prisioneiros foram condenados por realizar ataques contra civis israelenses.

Parentes dos presos de Gaza não conseguem visitá-los na prisão desde 2006 por causa de restrições sobre quais moradores de Gaza podem entrar em Israel.

Ban está numa missão à região para tentar manter as negociações informais entre palestinos e israelenses. Em Gaza, ele se reuniu com funcionários da ONU, grupos humanitários e organizações de direitos humanos. As informações são da Associated Press.