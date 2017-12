Palestinos lançam foguete e violam cessar-fogo com Israel Milicianos palestinos da Faixa de Gaza lançaram neste domingo um foguete Qassam contra o sul de Israel, embora sem conseqüências, informaram fontes militares. Trata-se da sexta violação do cessar-fogo estipulado há oito dias pelas milícias e que entrou em vigor com a aprovação de Israel há uma semana. O cessar-fogo não é válido para a Cisjordânia, onde o Exército israelense prendeu nesta madrugada seis militantes palestinos, entre eles uma mulher do movimento Fatah. O Gabinete israelense para Assuntos de Segurança, presidido pelo primeiro-ministro Ehud Olmert, deve debater, entre outros assuntos, a possibilidade de estender a trégua à Cisjordânia. No entanto, a rádio pública israelense informa que o cessar-fogo na Cisjordânia sofre a oposição das Forças Armadas do Estado judeu.