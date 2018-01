Palestinos lembram "Dia da Catástrofe" Passeatas realizadas para recordar a expulsão de palestinos durante a guerra de independência de Israel em 1948 reuniram poucas pessoas nesta quarta-feira e muitos palestinos disseram estar preocupados demais com as dificuldades cotidianas para ir às ruas protestar. O Al-Naqba, ou Dia da Catástrofe, também foi lembrado em outras importantes cidade do mundo árabe. No Cairo, a polícia local estima que centenas de manifestantes pró-palestinos foram às ruas. Na Síria, onde há muitos campos de refugiados palestinos, cerca de 100 mulheres sírias e palestinas tremulavam bandeiras e gritavam frases contra Israel numa manifestação pacífica em frente à Embaixada da Grã-Bretanha em Damasco. No Líbano, cerca de 300 pessoas acenderam velas nos túmulos do campo de refugiados de Chatilla, palco de um massacre de civis palestinos por milicianos cristãos aliados ao Exército de Israel, comandado na época pelo hoje primeiro-ministro Ariel Sharon. Cerca de 350 crianças com armas de brinquedo protestaram em frente a um escritório da Organização das Nações Unidas (ONU) em Beirute, capital libanesa. Em Gaza, os protestos reuniram um número bem menor de pessoas em comparação com os anos anteriores, quando dezenas de manifestantes foram às ruas.