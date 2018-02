Palestinos marcam encontro no Cairo para discutir trégua Os grupos militantes palestinos vão se reunir na semana que vem no Cairo para avaliar a reação de Israel à oferta de um cessar-fogo na Faixa de Gaza, feita recentemente pelo Hamas, disseram autoridades egípcias e palestinas na quarta-feira. O grupo islâmico Hamas, que controla a Faixa de Gaza, ofereceu uma suspensão de seis meses nas hostilidades, desde que Israel suspenda o embargo que paralisa a economia da região. A proposta foi transmitida nesta semana às autoridades israelenses por Omar Suleiman, chefe de inteligência do Egito e mediador nos contatos entre os envolvidos. Ayman Taha, funcionário do Hamas, disse que o Egito convidou os líderes do grupo para se encontrarem no Cairo com Suleiman, que lhes informaria sobre a posição final de Israel a respeito da oferta de trégua. "O destino da questão da calma vai depender dessa reunião. Vamos ouvir e, dependendo disso, uma decisão será tomada", afirmou Taha. A delegação do Hamas incluirá dirigentes de Gaza e do exílio. Uma fonte oficial egípcia disse à agência local de notícias Mena que a reunião ocorrerá na semana que vem.