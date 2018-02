Palestinos matam dois colonos israelenses Além do atentado ocorrido hoje cedo em Jerusalém, no qual um homem-bomba morreu e sete israelenses ficaram feridos, atiradores palestinos mataram dois colonos israelenses na Cisjordânia. Escondidos atrás de árvores, eles atiraram contra os dois colonos, que pretendiam vender combustível no vilarejo palestino de Jammaien, ao sul da cidade de Nablus. Segundo moradores e fontes militares, os dois eram irmãos e moravam na cidade israelense de Tapuach. As Brigadas Al-Aqsa Martyrs, ligadas a Fatah, grupo militar ligado ao líder palestino Yasser Arafat, assumiu a responsabilidade pelo ataque. O Exército confirmou as mortes e disse que tropas estavam a procura dos atiradores. Em Jerusalém, subiu para sete o número de feridos no ataque suicida ocorrido hoje cedo numa lanchonete na região central da cidade. A única pessoa que morreu no atentado foi o homem-bomba. Segundo o porta-voz da polícia, Kobi Zrihen, quatro pessoas ficaram levemente feridas, duas foram socorridas no local por estarem em estado de choque e somente uma ficou ferida ?moderadamente?. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL ORIENTE MÉDIO