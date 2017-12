Palestinos matam israelense; trégua é ameaçada Uma mulher israelense foi morta e seu marido foi gravemente ferido nesta quinta-feira, em uma emboscada armada por palestinos na Cisjordânia. O casal dirigia-se ao assentamento judaico de Tekoah, ao sul da Cisjordânia, quando um outro veículo emparelhou e seus ocupantes abriram fogo. Os três filhos do casal não foram feridos pelos tiros. O tiroteio ameaça a trégua informal entre israelenses e palestinos, anunciada na terça-feira, quando o presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat anunciou um cessar-fogo unilateral. O anúncio de Arafat fez com que o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, retirasse tropas israelenses de territórios palestinos na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. Sharon disse que a trégua na região deveria durar pelo menos 48 horas, antes que Arafat e o ministro das Relações Exteriores de Israel, Shimon Peres, se reunissem novamente. Uma reunião poderá ser realizada nesta quinta ou na sexta-feira, mas a morte dessa mulher levanta dúvidas sobre a concretização do encontro. Antes do tiroteio, Peres disse que os palestinos estavam fazendo um "esforço genuíno" para manter a paz na região. Entretanto, os grupos radicais islâmicos Hamas e Jihad disseram que não endossariam o cessar-fogo anunciado por Arafat e podem estar por trás dos ataques de hoje à noite.