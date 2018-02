Palestinos matam rabino na Cisjordânia Militantes palestinos mataram nesta quinta-feira o rabino Elimelech Shapira, de 43 anos, e feriram um outro homem, num ataque a tiros na madrugada de hoje numa estrada perto do assentamento judaico de Alei Zahav, na Cisjordânia. Milhares de israelenses compareceram ao funeral de Shapira, que deixou oito filhos. Dois grupos assumiram responsabilidade pelo ataque: as Brigadas dos Mártires de al-Aqsa - uma das milícias da Fatah - e os Batalhões Frente de Retorno do Exército Popular, uma coligação de grupos. Ambos anunciaram que a operação era uma vingança pelo bombardeio israelense contra uma área residencial da Cidade de Gaza, na segunda-feira, no qual morreram o líder do braço militar do grupo Hamas, seu assessor e 15 civis. As tropas israelenses prenderam quatro palestinos em Qalqiliya, na Cisjordânia, suspeitos de terem tomado parte na emboscada, e demoliram a casa da família de um deles, acusado de ser o líder. No início da noite, ativistas palestinos da Faixa de Gaza dispararam foguetes Qassam contra um kibbutz no sul de Israel, causando danos. Não houve feridos. Na cidade de Jenin, na Cisjordânia, dez palestinos que estavam num ônibus da entidade da ONU para os refugiados ficaram feridos numa explosão na passagem desse veículo e de um táxi numa estrada da região. Uma mina plantada no local por extremistas palestinos, com o objetivo de atingir ônibus ou tropas israelenses, teria explodido. Em Jerusalém, altos funcionários disseram, sob anonimato, que autoridades palestinas e israelenses retomarão amanhã ou depois as negociações sobre segurança, provavelmente em Belém e Hebron, localidades autônomas de onde Israel pretende começar a remover suas tropas, ou Jericó e Faixa de Gaza. O governo não confirmou o encontro e o ministro da Informação da AP e negociador palestino Yasser Abed Rabo disse não ver sentido nas conversas com o chanceler israelense, Shimon Peres. "Não produzem nenhum resultado porque ele não tem nenhum mandato do primeiro-ministro Ariel Sharon", afirmou Rabbo. Hoje, o Conselho de Segurança da ONU continuava debatendo propostas de condenação de Israel em decorrência do bombardeio de segunda-feira e da reocupação de áreas palestinas na Cisjordânia, encaminhadas por nações árabes.