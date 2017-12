Palestinos matam três israelenses na Faixa de Gaza Três israelenses foram mortos e outros dois ficaram feridos, nesta sexta-feira, em um ataque palestino ao assentamento judeu de Netzarim, no sudeste da Faixa de Gaza. Os feridos, um deles em estado grave, foram levados de helicóptero para um hospital. Ainda não se sabe se os palestinos que se infiltraram no assentamento foram mortos ou fugiram do local. A rádio israelense informou que um palestino também foi morto a tiros, nesta sexta, enquanto tentava se infiltrar em um outro acampamento no norte da Faixa de Gaza. Na noite desta quinta, três israelenses de uma família que vive na região sul de Gaza ficaram feridos em um outro ataque. O palestino que os atacou foi morto.