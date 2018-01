Palestinos não chegam a acordo sobre cessar-fogo O grupo fundamentalista islâmico Hamas e quatro outras facções palestinas menores rejeitaram hoje uma proposta de oferecer a Israel uma ampla trégua sob a condição de que interrompa sua política de assassinato de militantes. Depois de três dias de negociações no Cairo com líderes da Autoridade Palestina (AP) - controlada pela Fatah, a facção do presidente Yasser Arafat -, o Hamas e aliados concordaram apenas em pôr fim aos ataques contra civis em Israel, mas se recusaram a incluir na trégua os soldados israelenses e os colonos judeus nos territórios ocupados. Altos funcionários israelenses deixaram claro que o país não aceitaria uma trégua pela metade e isso não iria impedir o Exército de agir contra os militantes palestinos. "Ao rejeitarem um cessar-fogo, eles estão minando ou retardando o processo pelo qual os palestinos podem alcançar um Estado", afirmou Raanan Gisssin porta-voz do primeiro-ministro Ariel Sharon.