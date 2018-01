Palestinos oficializam novo governo de unidade nacional O primeiro-ministro do novo governo palestino de união nacional, Ismail Haniyeh, entregou nesta quinta-feira, 15, a lista de seus ministros ao presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, que já aceitou as escolhas. A lista dos 25 ministros, que não conta com a indicação da pasta dedicada a assuntos da mulher, foi antecipada na madrugada desta quinta-feira aos meios de comunicação, mas ainda deve ser aprovada pelo presidente da ANP, cujo movimento, o Fatah, se associou no novo governo aos islâmicos do Hamas. Depois da entrega da lista a Abbas, o chefe da nova coalizão, que desde março do ano passado esteve à frente de um governo exclusivamente islâmico, deve anunciar seus objetivos e a importância das mudanças para os palestinos. Fontes do governo palestino informaram que no próximo sábado Abbas pedirá ao Parlamento um voto de confiança para o governo, cuja criação necessitou de cinco semanas de negociações desde o Acordo de Meca, que o tornou possível. Caso obtenha o voto de confiança, a cerimônia de posse dos novos ministros ocorreria na tarde de sábado nas sedes do Conselho Legislativo em Gaza e em Ramallah, na Cisjordânia.