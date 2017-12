Palestinos parabenizam Chávez por reeleição O chanceler palestino, Mahmid a-Zahar, do grupo islâmico Hamas, enviou uma mensagem de felicitações ao presidente venezuelano, Hugo Chávez, por sua vitória nas eleições de domingo, nas quais foi reeleito para o cargo. O ministro, citado pelo site Palestine-Info, próximo ao Hamas, elogiou a recente decisão de Chávez de "congelar" as relações com Israel devido às operações militares contra a Faixa de Gaza e no Líbano. O chanceler A-Zahar expressou sua esperança de que outros países da América Latina sigam o exemplo de Chávez. Por sua vez, o secretário de governo palestino, Mohammed Awad, disse que a vitória de Chávez é uma "mensagem para os Estados Unidos, para que corrija seu erro político no exterior, especialmente no Oriente Médio".